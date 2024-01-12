БАГДАД, 12 янв — ПРАЙМ. Нанося военные удары по Йемену, Соединенные Штаты и Великобритания совершают очередную глупость и только усугубляют конфликт, сообщил политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари в социальной сети Х. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

"В то время как Запад должен работать над исправлением своего позора историями о правах человека и животных, которые были попраны позицией Израиля против Палестины, детей, женщин и гражданского населения сектора Газы, он совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации", — заявил аш-Шаммари.

В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании нанесли авиаудары по четырем провинциям Йемена, включая столицу Сану. Хуситы в ответ заявили о нанесении ударов по военным базам США и Великобритании, а также американскому кораблю в Красном море.

Представители хуситов не раз отмечали, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещал продолжить действия. Западная поддержка Израиля в секторе Газа вызывает предупреждения арабских и мусульманских стран о возможном распространении конфликта на весь регион.