МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Авиаудары Соединенных Штатов по Йемену являются очередным примером извращения резолюций Совета безопасности ООН и полного пренебрежения международным правом во имя эскалации ситуации в регионе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Иран осудил удары США и Британии по территории Йемена

"Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей", — написала дипломат.

В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании нанесли авиаудары по четырем провинциям Йемена, включая столицу Сану. Хуситы в ответ заявили о нанесении ударов по военным базам США и Великобритании, а также американскому кораблю в Красном море.

Представители хуситов не раз отмечали, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства и обещал продолжить действия. Западная поддержка Израиля в секторе Газа вызывает предупреждения арабских и мусульманских стран о возможном распространении конфликта на весь регион.