КИШИНЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду была удостоена премии "Тимишоара" за продвижение тех европейских ценностей, которые ведут к обнищанию молдавского народа, сообщила агентству РИА Новости независимый депутат парламента Регина Апостолова. В Молдавии заявили об усталости от президента Санду

"Я скажу свое мнение, но думаю, что его разделяют более двух третей населения страны — мы европейских ценностей не видим. Возможно, европейские ценности есть в самой Европе, но те ценности, что преподносят нам правительство и президент Санду, только негативно сказываются на развитии нашей страны и ведут к обнищанию нашего народа", — отметила депутат.

Апостолова отметила, что в стране растут цены, народ голодает, а в деревнях становится больше заколоченных домов. Кроме того, власти замалчивают тот факт, что внешние налоги обременяют в первую очередь население.

Ранее лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что жюри подверглись сильному политическому давлению, либо страдают куриной слепотой, если они решили присудить премию в размере 30 тысяч евро президенту страны.

Лунгу также напомнил, что за последние три года нахождения Санду во главе государства были совершены действия, которые вызвали недовольство в обществе. В их число входит отстранение генерального прокурора, преследование телеканалов без судебного решения, а также исключение большого количества кандидатов из местных выборов.

Премия, которую получила Санду, была учреждена властями города Тимишоара в 2023 году. Награда присуждается международно признанным личностям, которые "решительно, смело и креативно продвигают или защищают европейские ценности внутри и за пределами Европейского союза".