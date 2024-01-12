КИШИНЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Кишинев устроил Тирасполю экономическую блокаду, введя таможенные пошлины для приднестровских компаний. Молдавия оказалась в минусе, присоединившись к санкциям, считает эксперт

Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В ответ Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссарского района, владеющих сельхозугодьями, расположенными вдоль главной приднестровской автотрассы Рыбница — Тирасполь.

"Категорически осуждаю экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей Молдовы. Надеюсь, что это не часть некоего плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать", — написал Додон в своем Telegram-канале, отметив, что при этом Кишинев зависит от Приднестровья, закупая большую часть электроэнергии на левом берегу Днестра.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.