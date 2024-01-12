МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Соединенным Штатам всегда не хватало способности создавать и защищать мир, а вовсе не способности развязывать войны, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

Ранее Пентагон опубликовал документ военно-промышленной стратегии, целью которой является использование модели военно-промышленной кооперации, созданную для удовлетворения потребностей Украины, в других регионах, включая Индо-Тихоокеанский,

"На мой взгляд, чего США всегда не хватало, так это способности создавать и защищать мир, а вовсе не способности развязывать войны", — отметила дипломат. Она также подчеркнула, что США должны призвать страны региона к организации спокойствия и стабильности в регионе, а не приносить смуту в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Кроме того, по словам представителя МИД КНР, китайская сторона обеспокоена эскалацией конфликта в Красном море и настоятельно рекомендует сторонам соблюдать спокойствие и сдержанность. "Надеемся, что все заинтересованные стороны сыграют конструктивную и ответственную роль в защите безопасности и стабильности в районе Красного моря. Это отвечает общим интересам всего международного сообщества", — сообщила МАО НИН.

В ночь на 12 января США и Британия нанести 23 авиационных удара по позициям хуситов в Йемене. Как отметил американский лидер Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.

Представители хуситов, в свою очередь, неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей.