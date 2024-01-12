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Дания поддержала авиаудары США по территории Йемена
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Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, написал министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен в социальной сети Х. По словам... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, в мире, удары по хуситам в йемене, дания, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КОПЕНГАГЕН, 12 янв — ПРАЙМ. Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, написал министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен в социальной сети Х.
По словам главы МИД Дании, страна направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания". "Правительство Дании полностью поддерживает ответные действия в Йемене, предпринятые под руководством США. Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом", — сказано в сообщении.
В 2014 году движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило власть в столице Йемена Сане, с тех пор обосновалось на севере страны.
В ночь на 12 января США и Британия нанести 23 авиационных удара по позициям хуситов в Йемене. Как отметил американский лидер Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.