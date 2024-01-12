КОПЕНГАГЕН, 12 янв — ПРАЙМ. Правительство Дании полностью поддерживает удары США по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, написал министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен в социальной сети Х. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

По словам главы МИД Дании, страна направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания". "Правительство Дании полностью поддерживает ответные действия в Йемене, предпринятые под руководством США. Атаки хуситов на торговые суда не могут остаться без ответа. Дания поддержит оборонительную международную коалицию фрегатом", — сказано в сообщении.

В 2014 году движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило власть в столице Йемена Сане, с тех пор обосновалось на севере страны.

В ночь на 12 января США и Британия нанести 23 авиационных удара по позициям хуситов в Йемене. Как отметил американский лидер Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.