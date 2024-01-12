МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российская сторона не раз призывала движение повстанцев-хуситов прекратить удары по международным торговым судам, поскольку считает её "чрезвычайно неверной", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Хуситы раскрыли свои потери в результате ударов США и Британии по Йемену

"Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по международным торговым судам, то мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считаем ее чрезвычайно неверной", — сообщил пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что Москва решительно осуждает авиаудары Соединенных Штатов и Великобритании по территории Йемена, так как принятая ранее резолюция не дает права наносить удары. Нанесение авиаударов противоречит принципам международного права, заключил Песков.

Совбез ООН принял резолюцию США и Японии, которая требует от хуситов немедленно прекратить атаки в Красном море. Документ признает право стран на защиту своих судов от нападений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что авиаудары США по Йемену являются очередным примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полного пренебрежения международным правом.

Утром 12 января представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

В ноябре 2023 года хуситы в ответ на агрессию Израиля против Газы и палестинцев развернули на Красном море операцию по захвату судов, связанных с Израилем. На этом фоне многие транспортные компании приостановило судоходство в этом регионе. 19 декабря США объявили о начале международной операции "Страж процветания" по защите кораблей в Красном море.

Нанесению ударов БПЛА и ракетами со стороны хуситов также подверглись американские военные корабли, которые были направлены в Красное море для защиты связанных с Израилем судов. Эти действия хуситов побудили американскую администрацию принять решение о нанесении авиаударов по их военным позициям в разных провинциях Йемена.