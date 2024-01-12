АФИНЫ, 12 янв — ПРАЙМ. Причиной роста цен в Греции является политика самого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, а не "импортированная инфляция", заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии страны Коалиция радиальных левых — Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) Стефанос Касселакис телеканалу Star. Восток поднялся, Германия опустилась: в Европе сменят "командиров"

Мицотакис на совещании 10 января по борьбе с ростом цен заявил, что правительство Греции не намерено терпеть "инфляцию жадности" и будет бороться с теми, кто пытается заработать сверхприбыли, как в "банановой республике". В Греции многие продукты, в том числе производимые в самой стране, намного дороже, чем в других странах — членах Евросоюза. В частности, оливковое масло на 23,7%, а молоко, сыр, яйца — на 39% дороже, чем в среднем по ЕС. Детское молоко в Греции на 213% дороже по сравнению с самым дешевым в ЕС, и его называют "золотым". Мицотакис объяснил рост цен "хроническими перекосами, которые накапливались на греческом рынке в течение многих лет и которые стали еще более выраженными в результате импортированного инфляционного кризиса", и якобы из-за этого "продукция транснациональных компаний продается в Греции гораздо дороже, чем в других европейских странах".

"Похоже, объявляя о мерах, Мицотакис был обижен на своего предшественника, говоря: "Хватит, мы не банановая республика". Только его предшественником был он сам. Я видел его правительственную программу, когда он представил ее с очень красивым видео и хорошо срежиссированной сценой перед выборами, и тогда он ясно сказал, что "Греция страдает от кризиса импортированной дороговизны". И вдруг он говорит: "Хватит, мы не банановая республика". Что он делал, пока греческий гражданин в течение пяти лет обнищал? Что он сделал? Он наконец-то признал, что получение незаконной прибыли и дороговизна — его выбор", — сказал Касселакис.

По его словам, оппозиция в ближайшие дни объявит о ряде предложений по снижению цен, в частности, предусмотрено, что предметы первой необходимости будут облагаться нулевым НДС.

Отвечая на вопросы, лидер оппозиции подтвердил, что он перед праздниками одолжил 230 тысяч евро партийным СМИ. В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности"

"Это много обсуждалось в прессе. Что не обсуждалось, так это то, как председатель партии, задолжавшей полмиллиарда евро, управляет страной и в то же время требует 9 тысяч евро в качестве компенсации за свои оливки. Это не подлежит обсуждению в прессе", — сказал Касселакис.

Касселакис сказал, что при кредитовании им партийных СМИ "все было сделано в соответствии с законом".

"Другая возможность заключается в том, чтобы моя партия зависела от деловых интересов. Так что нет. Я не позволю СИРИЗА там оказаться. Мы проведем необходимую нам консолидацию, необходимую нам реструктуризацию, и СИРИЗА встанет на ноги", — сказал он.

По официальным данным, правящая партия "Новая демократия" должна более 435 миллионов евро по банковским кредитам. Что касается компенсаций, то премьер Греции Мицотакис получает компенсации как владелец сельскохозяйственных угодий.

Более 405 миллионов евро задолжала банкам и партия ПАСОК.