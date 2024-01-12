Любош Блага ожидает осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену
БРАТИСЛАВА, 12 янв — ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии задался вопросом, запретят ли теперь на Западе бургеры и участие американских атлетов в спортивных соревнованиях. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
"Бомбардировщики США и Великобритании атаковали суверенный Йемен. Я жду, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в спортивных мероприятиях. Или? Заодно предполагаю, что будет запрещаться потребление гамбургеров, а братиславские кофейни повсюду повесят флаги Йемена и Палестины. Или нет? Американцам можно вести войну против независимых государств? Одни могут, а другие нет?", — написал парламентарий.
Блага также удивился, как западный мир воспринимает гуманитарную катастрофу, развязанную Израилем, а также способствует усугублению конфликта в регионе. В ходе беседы с послом Ирана, Блага заявил, что Словакия поддерживает мирное решение конфликта и отвергает любую войну.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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