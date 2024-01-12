МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) выявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, 10-летняя Ким Чжу Э, является главным кандидатом на его место, пишет издание Nikkei Asia. В Словакии ждут от США доказательств использования Россией ракет из КНДР

"Основываясь на всестороннем анализе общественной деятельности, Ким Чжу Э в настоящее время представляется наиболее вероятным преемником", — указал кандидат на пост руководителя NIS Чо Тхэ Ен.

Ссылаясь на официальные источники, издание уточняет, что южнокорейская разведка в сентябре не торопилась заявлять подобного. Однако уже в январе ведомство признало, что северокорейское правительство обозначило свою позицию в вопросе преемственности действующего лидера, приглашая Ким Чжу Э сопровождать своего отца на ракетных испытаниях и военных объектах и впервые публикуя ее фотографии в ноябре 2022 года.

Общественность узнала имя девочки от американского баскетболиста Денниса Родмана, который в 2013 году сказал, что он "держал на руках малышку Джу Э", сообщает Nikkei Asia.

Издание со ссылкой на отчет NIS за 2017 год утверждает, что у Ким Чен Ына трое детей: сын 2010 года рождения, дочь 2013 года рождения и еще один ребенок, чей пол остается неизвестным, 2017 года рождения.