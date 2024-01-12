ДАМАСК, 12 янв — ПРАЙМ. Авиаудары, нанесенные ВВС Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену угрожают безопасности и стабильности в регионе Красного моря и судоходству в нем, сообщил МИД Сирии. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

"Сирийская Арабская Республика осуждает американские и британские авиаудары по йеменским городам и представленную ими агрессию против йеменского народа и угрозу безопасности и стабильности в регионе Красного моря и судоходству в нем", — сообщается в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию США и Японии, согласно которой хуситы должны немедленно прекратить атаки в Красном море. Документ признает право стран на защиту своих судов от нападений. Постоянный представитель России Василий Небензя отмечал, что настоящим документом авторы пытаются не обеспечить безопасность в Красном море, а задним числом легитимизируют действия коалиции США.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) организовало крупнейшую атаку против американских военных кораблей.