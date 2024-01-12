МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. После авиаударов, нанесенных ВВС США и Великобритании по территории Йемена прошлой ночью, дальнейшие военные действия не предвидятся, заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, передает BBC Breakfest. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

"Мы были уверены, что эти ограниченные, пропорциональные, необходимые удары, которые были нанесены прошлой ночью, были нужны, чтобы нарушить способность повстанцев-хуситов атаковать наши военные корабли, которые защищают судоходство в Красном море", — сообщил Хиппи в интервью.

Согласно заявлению министра, четыре британских истребителя Typhoon присоединились к Соединенным Штатам в нанесении ударов по целям в Йемене. Великобритания нанесла удары по двум объектам, которые использовались для запуска беспилотников, однако дальнейшие "немедленные удары" не планируются, заключил Хиппи.

Кроме того, глава Министерства обороны Великобритании поддержал решение премьер-министра страны Риши Сунака не проводить консультацию с парламентом, так как подобные решения должны приниматься "на основе военных, стратегических и оперативных требований".

Одним из политиков, раскритиковавших Сунака стал первый министр Шотландии Хамза Юсаф, заключили в издании.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, а также Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.