МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. После авиаударов, нанесенных ВВС США и Великобритании по территории Йемена прошлой ночью, дальнейшие военные действия не предвидятся, заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, передает BBC Breakfest.

*Самолет ВВС США F-15E Strike Eagle на базе Инджирлик в Турции

ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

"Мы были уверены, что эти ограниченные, пропорциональные, необходимые удары, которые были нанесены прошлой ночью, были нужны, чтобы нарушить способность повстанцев-хуситов атаковать наши военные корабли, которые защищают судоходство в Красном море", — сообщил Хиппи в интервью.

Согласно заявлению министра, четыре британских истребителя Typhoon присоединились к Соединенным Штатам в нанесении ударов по целям в Йемене. Великобритания нанесла удары по двум объектам, которые использовались для запуска беспилотников, однако дальнейшие "немедленные удары" не планируются, заключил Хиппи.

Кроме того, глава Министерства обороны Великобритании поддержал решение премьер-министра страны Риши Сунака не проводить консультацию с парламентом, так как подобные решения должны приниматься "на основе военных, стратегических и оперативных требований".

Одним из политиков, раскритиковавших Сунака стал первый министр Шотландии Хамза Юсаф, заключили в издании.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, а также Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.