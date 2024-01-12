САНА, 12 янв — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) намерено наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству, сообщил агентству РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти. В Сирии назвали последствия американских ударов по Йемену

"Мы атаковали только корабли, связанные с сионистским образованием (Израилем — ред.). Однако сегодня мы будем наносить удары по морскому судоходству, связанному с Америкой и Британией и их интересами… в ответ на их агрессию против Йемена", — отметил представитель движения.

По словам аль-Бухайти, ущерб объектам гражданской инфраструктуры, а также домам мирных жителей нанесен не был.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.

Как отметил американский лидер Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.

С 19 ноября 2023 года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые связаны с Израилем. Как подчеркивали представители хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.