КАИР, 12 янв — ПРАЙМ. Членство в БРИКС поможет Египту обеспечить продовольственную безопасность за счет укрепления связей с ведущими экспортерами сельскохозяйственных культур, включая Россию, говорится в заявлении российского посольства в Каире. В Международном валютном фонде заявили о поддержке расширения БРИКС

"Членство в БРИКС поможет Каиру обеспечить продовольственную безопасность за счет дальнейшего укрепления связей с ведущими экспортерами сельскохозяйственных культур, включая Россию", — сообщило посольство РФ.

Дипмиссия подчеркнула, что вступление Египта как крупного импортера пшеницы уравновесит объем потребления и производства зерновых внутри объединения.

"Сбалансированность торгового сальдо в рамках БРИКС сделает выгодным совершение сделок в национальных валютах, что является одним из приоритетов нынешнего российского председательства в группе и заложит основу для создания внутренней биржевой площадки, позволяющей влиять на мировое ценообразование", — отметило российское посольство, добавив, что в перспективе Египту "станет проще приобретать аграрную продукцию у таких надежных поставщиков, как Россия".

На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.