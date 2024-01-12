МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Удары ВВС США и Великобритании по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, соответствуют Уставу ООН и направлены на предотвращение атак в Красном море, написал МИД Германии в социальной сети Х. ВВС США нанесли удары по более 60 объектам хуситов

"Ответ наших партнеров, США и Британии, был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, и соответствует Уставу ООН. Нашей целью остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море", — сказано в сообщении ведомства.

С 19 ноября 2023 года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые связаны с Израилем. Как подчеркивали представители хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение "Ансар Алла" предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, а также Ходейде, Таизе и Сааде.