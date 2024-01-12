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https://1prime.ru/global/20240112/842787670.html
США сняли с бизнесджета антироссийские санкции
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США сняли санкционные антироссийские ограничения с бизнесджета, связанный с мальтийской компанией Emperor Aviation, следует из публикации американского министерства финансов... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, в мире, сша, антироссийские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 янв — ПРАЙМ. США сняли санкционные антироссийские ограничения с бизнесджета, связанный с мальтийской компанией Emperor Aviation, следует из публикации американского министерства финансов.
Министерство пока не уточняет причины данного решения.
Из санкционного списка исключен самолет G650 c бортовым регистрационным номером 9H-OKO, указывается в публикации минфина США.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.