ВАШИНГТОН, 12 янв — ПРАЙМ. США сняли санкционные антироссийские ограничения с бизнесджета, связанный с мальтийской компанией Emperor Aviation, следует из публикации американского министерства финансов. Базу США у месторождения газа в Сирии обстреляли ракетами, сообщил источник

Министерство пока не уточняет причины данного решения.

Из санкционного списка исключен самолет G650 c бортовым регистрационным номером 9H-OKO, указывается в публикации минфина США.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.