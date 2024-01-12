ООН, 12 янв — ПРАЙМ. США и их союзники злоупотребили резолюцией СБ ООН, принятой на днях, сообщил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. Хуситы не исключили возможность нападения Израиля на Йемен

В начале января СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на корабли. При этом в ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия атаковали объекты правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море.

Россия запросила проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами, так как по словам Небензи — "принятой резолюцией тут же злоупотребили".

Президент США Джо Байден ранее назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.