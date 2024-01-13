Эксперт Меркурис: Зеленский обещает большой поход на Крым, чтобы удержать власть
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в попытке удержать власть нужно поддерживать миф о возможности захвата российских территорий, рассказал в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александр Меркурис.
"У Зеленского большие проблемы с точки зрения политической карьеры. Он оказался в ситуации, в которой его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?" — считает аналитик.
Как отметил Меркурис, главаУкраины намерен продолжать боевые действия и не прибегать к дипломатическим контактам. По словам эксперта, только это поможет Зеленскому удержать власть в своих руках.
"Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым", — рассуждает Меркурис.
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.
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