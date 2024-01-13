СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. США нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций, заявил депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет. Источник: США и Великобритания снова ударили по столице Йемена

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте.

"США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат также отметил, что аналогичные заявления Соединенные Штаты делали в отношении Ирака и Палестина, Украины и Афганистана, Вьетнама и Ливии. По его словам, "дипломатический" подход США к таким вопросам известен во всем мире и измеряется количеством запущенных ракет по странам-изгоям, которые не отвечают американским стандартам. Ранее в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.