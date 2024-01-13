Шеремет: США нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. США нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций, заявил депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте.
"США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", — сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат также отметил, что аналогичные заявления Соединенные Штаты делали в отношении Ирака и Палестина, Украины и Афганистана, Вьетнама и Ливии. По его словам, "дипломатический" подход США к таким вопросам известен во всем мире и измеряется количеством запущенных ракет по странам-изгоям, которые не отвечают американским стандартам. Ранее в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.
Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
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