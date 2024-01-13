СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. Киев в попытках вернуть внимание и поддержку со стороны западных стран готовит два сценария крупной антироссийской провокации, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Байден сможет обхитрить конгресс по вопросу помощи Украине, пишет СМИ

"Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимания и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене", — отметил Рогов.

По его словам, на данный момент рассматриваются два сценария: в первом планируется атаковать один из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Второй, как отмечает Рогов, заключается в нанесении разрушительных ударов по мирным российским городам или террористические действия.

"Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки", — резюмировал Рогов.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.