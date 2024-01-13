Рогов: Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. Киев в попытках вернуть внимание и поддержку со стороны западных стран готовит два сценария крупной антироссийской провокации, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимания и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене", — отметил Рогов.
По его словам, на данный момент рассматриваются два сценария: в первом планируется атаковать один из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Второй, как отмечает Рогов, заключается в нанесении разрушительных ударов по мирным российским городам или террористические действия.
"Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки", — резюмировал Рогов.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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