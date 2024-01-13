МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Белый дом уведомил несколько ведомств о необходимости подготовиться в возможному шатдауну, сообщило агентство Bloomberg. Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

"Белый дом в пятницу уведомил ряд ведомств о необходимости подготовки к возможному правительственному шатдауну", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Административно-бюджетное управление Белого дома велело ведомствам подготовить планы действий в случае прекращения государственного финансирования.По данным СМИ, шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января очень высоки, особенно учитывая, что обещание спикера Палаты представителей Майк Джонсон не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля.

Шатдауном в США — это прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.