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Проход судов через Суэцкий канал в начале года снизился на 30 процентов
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Грузоперевозки через Суэцкий канал в начале 2024 года сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил глава администрации канала Усама Рабиа. "Число... ПРАЙМ, 13.01.2024
новости, в мире, египет, морские грузоперевозки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 13 янв — ПРАЙМ. Грузоперевозки через Суэцкий канал в начале 2024 года сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил глава администрации канала Усама Рабиа.
"Число судов, прошедших с 1 по 11 января, снизилось на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года", — указал Рабиа египетскому телеканалу ON.
Касательно доходов, глава уточнил, что они снизились на 40 процентов в январе по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что перевозки по Суэцкому каналу подорожали на 310% с ноября из-за атак хуситов на суда в Красном море.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.