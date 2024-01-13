КАИР, 13 янв — ПРАЙМ. Грузоперевозки через Суэцкий канал в начале 2024 года сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил глава администрации канала Усама Рабиа. Хуситы не исключили возможность нападения Израиля на Йемен

"Число судов, прошедших с 1 по 11 января, снизилось на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года", — указал Рабиа египетскому телеканалу ON.

Касательно доходов, глава уточнил, что они снизились на 40 процентов в январе по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что перевозки по Суэцкому каналу подорожали на 310% с ноября из-за атак хуситов на суда в Красном море.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.