2024-01-13T19:34:00+03:00
2024-01-13T19:34:44+03:00
2024-01-13T19:34:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240113/842791406.html
США рассчитывают на принцип "одного Китая" в сотрудничестве с Тайванем
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Соединенные Штаты предусматривают партнерство с новым правительством Тайваня по принципу "одного Китая", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы рассчитываем на сотрудничество с... ПРАЙМ, 13.01.2024
новости, в мире, сша, китай, тайвань
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/63/841256357.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/63/841256357.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/63/841256356.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/63/841256356.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/63/841256344.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/63/841256344.jpg
https://1prime.ru/global/20240113/842790708.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 13 января — ПРАЙМ. Соединенные Штаты предусматривают партнерство с новым правительством Тайваня по принципу "одного Китая", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы рассчитываем на сотрудничество с доктором Лай Циндэ и руководителями всех политических сил для продвижения наших общих ценностей и интересов, а также дальнейшего развития наших давних неофициальных отношений в соответствии с политикой "одного Китая", — указывается в публикации.
Также госсекретарь поздравил с победой нового главу администрации острова.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.