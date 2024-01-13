ВАШИНГТОН, 13 января — ПРАЙМ. Соединенные Штаты предусматривают партнерство с новым правительством Тайваня по принципу "одного Китая", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В США сообщили о необходимости подготовиться в возможному шатдауну

"Мы рассчитываем на сотрудничество с доктором Лай Циндэ и руководителями всех политических сил для продвижения наших общих ценностей и интересов, а также дальнейшего развития наших давних неофициальных отношений в соответствии с политикой "одного Китая", — указывается в публикации.

Также госсекретарь поздравил с победой нового главу администрации острова.

Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.