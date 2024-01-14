МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Фермеры Румынии открыли КПП на границе с Украиной, заявили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). В Нюрнберге 2500 тракторов выступили против отмены субсидий, пишет СМИ

"Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное — Сирет" на территории Румынии прекращена. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке", — указывается в публикации.

Госпогранслужба Украины сообщила о блокировке пункта пропуска около 18.15 в субботу 12 января. В службе добавили, что причины и сроки протеста неизвестны.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.