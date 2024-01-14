МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Модераторам социальной сети Х нужно было последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе погибшего в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Илон Маск назвал "супер-беспределом" гибель американца на Украине

"Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Вот почему они позволяют украинским ботам публиковать всякую чушь в качестве комментариев по очевидным вопросам. Есть ли какие-либо сомнения в том, что если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Британия введет свои регулярные войска, она, таким образом, станет стороной этого конфликта и объявит нам войну?" — написал Медведев в социальной сети X.

Кроме того, зампред Совбеза добавил, что социальная сеть дает украинцам право писать бессмысленные посты, чтобы им угодить.

Ранее в госдепе США подтвердили гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского.

Как заявило российское постпредство при ООН, Россия уверена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

Американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, назвал эту ситуацию "супер-беспределом".