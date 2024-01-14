МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Украина никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Россия знает все координаты военных объектов на Украине, заявил эксперт

"Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", — сказал Камышин в эфире всеукраинского телемарафона.

Министр отметил, что "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты — это "дефицитная позиция в мире".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.