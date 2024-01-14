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2024
https://1prime.ru/global/20240114/842794352.html
"Не были готовы". На Западе раскрыли, какой удар Россия нанесла по Украине
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Украине не смогла уничтожить ни одну российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Прошлой ночью россияне... ПРАЙМ, 14.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Украине не смогла уничтожить ни одну российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Прошлой ночью россияне нанесли еще один мощный удар по Украине. <…> В Киеве признали, что все ракеты "Кинжал" прошли сквозь противовоздушную оборону. Не удалось уничтожить ни одну из них", — отметил эксперт.
Давление российской стороны оказалось настолько сильным, что западное оружие, которым ВСУ пользовались, чтобы отразить атаки — не справилось.
Российская армия уничтожает важную инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Президент России Владимир Путин указывал, что оставлять без ответа преступление подобного рода уже просто невозможно.