МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Украине не смогла уничтожить ни одну российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Если Россия захочет". Украина вызвалась защищать Великобританию

"Прошлой ночью россияне нанесли еще один мощный удар по Украине. <…> В Киеве признали, что все ракеты "Кинжал" прошли сквозь противовоздушную оборону. Не удалось уничтожить ни одну из них", — отметил эксперт.

Давление российской стороны оказалось настолько сильным, что западное оружие, которым ВСУ пользовались, чтобы отразить атаки — не справилось.

Российская армия уничтожает важную инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Президент России Владимир Путин указывал, что оставлять без ответа преступление подобного рода уже просто невозможно.