КИШИНЕВ, 14 янв — ПРАЙМ. Румынские фермеры решили продолжить протестовать, так как переговоры 14 января в министерстве финансов ни к чему не привели, заявили на сайте телеканала Digi24. Недовольные фермеры встретили Шольца с тракторами и вувузелами

Ранее СМИ сообщали, что протест фермеров начался в среду, 10 января, спонтанно. Некоторые из аграриев тогда заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. Фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, к вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству.

"Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине — ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна", — цитирует телеканал представителя фермеров Дануца Андруш.

Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.