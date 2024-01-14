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Румынские фермеры возобновили протесты, пишет СМИ
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Румынские фермеры решили продолжить протестовать, так как переговоры 14 января в министерстве финансов ни к чему не привели, заявили на сайте телеканала Digi24. Ранее СМИ... ПРАЙМ, 14.01.2024
новости, в мире, румыния, фермеры, протесты фермеров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 14 янв — ПРАЙМ. Румынские фермеры решили продолжить протестовать, так как переговоры 14 января в министерстве финансов ни к чему не привели, заявили на сайте телеканала Digi24.
Ранее СМИ сообщали, что протест фермеров начался в среду, 10 января, спонтанно. Некоторые из аграриев тогда заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. Фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, к вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству.
"Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине — ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна", — цитирует телеканал представителя фермеров Дануца Андруш.
Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.