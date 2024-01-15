AНКАРА, 15 янв — ПРАЙМ. После Нового года Турция вошла в новый период, в стране произошли события, которые могут повлиять на одобрение членства Швеции в НАТО, рассказал РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. В НАТО предрекли завершение украинского конфликта не раньше 2025 года

Ранее Перинчек заявлял, что Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и выйти из альянса.

"Внутри Турции произошли столько событий за последние 10-15 дней, что если бы вы спросили меня об этом (вступлении Швеции в НАТО — ред.) ранее, я, смотря на табло турецкого парламента, сказал бы, что членство Швеции в НАТО будет одобрено. В принципе с таким намерением выступал и президент, направляя протокол на рассмотрение великого национального собрания. Но после Нового года произошел ряд событий, которые, можно сказать, определили новый период Турции", — сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что Турция вошла не в 2024 год, а в новый период. По словам политика, речь идет о таких событиях, как, например, арест шпионов израильской разведки "Моссад", запрет на заход в Черное море подаренный Британией Украине минный тральщик.

Политик также подчеркнул, что "Родина" считает принципиально важным отношение Турции к НАТО, стабильность в Черном море и отношение к санкциям против России.

Перинчек резюмировал, что его партия будет до последнего отдавать приоритет этим вопросам.

Ранее телеканал Habertürk сообщил, что протокол о членстве Швеции в НАТО представят генассамблее парламента Турции в ближайшие дни. Насчет конкретной даты информации нет.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.