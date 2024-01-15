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В Германии раскритиковали Зеленского за поиск помощи Украине
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Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Эдгар Науйок высказал критику в адрес федерального правительства Германии в связи с бюджетным кризисом. Об этом Науйок... ПРАЙМ, 15.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Эдгар Науйок высказал критику в адрес федерального правительства Германии в связи с бюджетным кризисом. Об этом Науйок сообщил в беседе с изданием Deutchland Kurier, опубликованном на YouTube.
По словам немецкого политика, президент Украины Владимир Зеленский только и ищет, "где можно взять что-нибудь еще".
"А что мы делаем? Мы быстро подменяем! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — прим. ред.) увеличился до восьми миллиардов", — отметил Науйок.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что в бюджет страны на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заметил, что украинский лидер только симулирует благодарность за выделенную помощь, а на самом деле большая часть выделенной помощи остается в Соединенных Штатах. По словам Зеленского, практически 70 процентов выделенного США финансирования "получали люди, в том числе и американские пенсионеры". Зеленский отмечал, что сокращение западного финансирования приведет к гибели украинских пенсионеров, которым государство просто не сможет выплатить пенсии.