АНКАРА, 15 янв — ПРАЙМ. Конкретики касательно рассмотрения генассамблеей Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет, рассказал РИА Новости источник в законодательном органе страны. В Турции усомнились в принятии Швеции в НАТО

"Во вторник мы возобновляем работу парламента после перерыва. Пока в повестке этого вопроса нет, конкретика не появилась", — сообщил собеседник агентства.

Ранее телеканал Habertürk сообщил, что протокол о членстве Швеции в НАТО представят генассамблее парламента Турции в ближайшие дни. Насчет конкретной даты информации нет.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.