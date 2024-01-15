2024-01-15T10:53:01+03:00
2024-01-15T10:53:01+03:00
2024-01-15T10:53:01+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240115/842797108.html
В Турции не назвали дату рассмотрения парламентом заявки Швеции в НАТО
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Конкретики касательно рассмотрения генассамблеей Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет, рассказал РИА Новости источник в... ПРАЙМ, 15.01.2024
новости, в мире, турция, нато, швеция
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/42/841384274.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/42/841384274.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/42/841384273.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/42/841384273.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/42/841384261.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/42/841384261.jpg
https://1prime.ru/global/20240115/842796147.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 15 янв — ПРАЙМ. Конкретики касательно рассмотрения генассамблеей Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет, рассказал РИА Новости источник в законодательном органе страны.
"Во вторник мы возобновляем работу парламента после перерыва. Пока в повестке этого вопроса нет, конкретика не появилась", — сообщил собеседник агентства.
Ранее телеканал Habertürk сообщил, что протокол о членстве Швеции в НАТО представят генассамблее парламента Турции в ближайшие дни. Насчет конкретной даты информации нет.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.