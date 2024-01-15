МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, однако никакого прогресса по мирному соглашению не достигли, сообщает глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой. "Если Россия захочет". Украина вызвалась защищать Великобританию

"Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз", — пишет он в своей статье.

В публикации отмечается, что встреча в Давосе собрала больше участников, чем предыдущая встреча на Мальте. Кроме того, Бразилия и ЮАР, сохраняющие позитивные отношения с российской стороной, были особенно активны в обсуждении мирного урегулирования.

Тем не менее, по словам Фоя, никаких реальных подвижек по реальному мирному соглашению не наблюдалось. "Без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили", — отметил он.

Ранее 14 января в Давосе прошла встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию конфликта на Украине. На встрече присутствовали 83 делегации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с изданием "Известия" отметила, что никакой "мирной формулы Зеленского" не существует, а подобные встречи являются очередной инсценировкой, смысл которой завлечь под видом мирного процесса как можно больше стран, чтобы создать видимость антироссийской консолидации.