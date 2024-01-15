МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Сообщения о якобы планах войны России и НАТО в 2025 году, публикуемые в СМИ, являются не более чем вымыслом желтой прессы. Такое мнение выразил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. В Германии раскритиковали Зеленского за поиск помощи Украине

Ранее немецкое издание Bild разместило статью, в которой говорилось, со ссылкой на "секретный документ", что Германия готовится к войне России и НАТО летом 2025 года.

"Данная публикация отдает желтизной, которой славится Bild", — сказал Коротченко.

По словам аналитика, Россия полностью сосредоточена на достижении целей СВО, затем будет налаживать весь комплекс связей со странами Глобального Юга.

При этом, отметил он, напряженность с НАТО сохранится в формате холодной войны.

Президент Владимир Путин называл целью спецоперации на Украине "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.