МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Эскалация конфликта в Красном море наносит значительный ущерб мировой экономике, поэтому Пекин усилит свое влияние для решения этой ситуации, сообщил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров в рамках круглого стола в медиагруппе "Россия сегодня". Запад хочет превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил Эрдоган

"Возможно, экономика США и Великобритании не так страдает от этого безусловно, но все остальные очень страдают… Будет, очевидно, усиливаться давление со стороны Китая в урегулировании этого конфликта", — отметил Серебров.

По словам эксперта, в связи с проведением операции у берегов Красного моря страны США призывают судоходные компании не пользоваться Баб-эль-Мандебским проливом, что серьезно вредит мировой экономике, так как через данный пролив проходит 15 процентов мирового оборота контейнеров, 12 процентов нефти и 8 процентов сжиженного газа.

Серебров также подчеркнул, что ситуация в Красном море может привести к усилению политической напряженности в регионе.

В ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, а также Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.