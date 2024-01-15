МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, стороны осудили удары США и Великобритании по территории Йемена. Об этом заявили в российском МИД. Хуситы атаковали эсминец ВМС США в Красном море

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. 13 января США и Великобритания в 3:45 по местному времени (совпадает с московским) нанесли новый удар по северу столицы Йемена, города Саны. 14 января, по сообщениям источника РИА Новости, Вашингтон и Лондон снова ударили по территории Йемена, однако официальные лица США и Британии отрицали какие-либо действия против хуситов в воскресенье.

"Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что главы МИД России и Ирана призвали немедленно прекратить огонь в секторе Газа, а также обеспечить в анклав гуманитарный доступ.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиан обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что удары по Йемену являются вооруженной агрессией группы стран против другого государства, а также злоупотреблением резолюции СБ ООН, принятой для защиты судоходства на Красном море. Его слова поддержал китайский коллега Чжан Цзюнь.