БУХАРЕСТ, 15 янв — ПРАЙМ. Румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной, сообщает украинская Госпогранслужба. В Румынии фермеры перекрыли въезды в крупные города страны

Утром в понедельник представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко сообщал, что движение транспорта на границе Украины и Румынии не блокируется.

"Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" заблокировано. Около 12.00 (13.00 мск) фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Также началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского — "Красноильск", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской погранслужбы.

Уточняется, что остальные виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд с Украины.

Госпогранслужба Украины в субботу и воскресенье сообщала, что румынские фермеры блокируют пункт пропуска на общей границе.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.