МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Марбургский университет имени Филиппа признал слово "ремиграция" "антисловом" прошедшего года, говорится в пресс-релизе учебного заведения. В Германии назвали слово года

"Термин "ремиграция" — иностранное слово, происходящее от латинского глагола remigrare (мигрировать обратно, возвращаться). В Идентитарном движении (ультраправое движение — прим. ред.), в правых партиях и других правых экстремистских группах это слово стало эвфемизмом для требования принудительного изгнания и даже массовой депортации людей с миграционным прошлым", — сказано в пресс-релизе.

Второе место заняло слово Sozialklimbim, которое можно перевести как "социальная чепуха". Оно употребляется в политических дебатах в отношении социальных и детских пособий с целью описания их в качестве ненужного излишества.

На третьем месте оказалось слово Heizungs-Stasi, которое переводится как "социальные штази" и используется в отношении людей, которые поддерживают планы правительства по экономии энергии, ведущие к росту цен на отопление.