2024-01-15T20:14:52+03:00
2024-01-15T20:14:52+03:00
2024-01-15T20:14:52+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240115/842803388.html
В Германии назвали "антислово" 2023 года
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Марбургский университет имени Филиппа признал слово "ремиграция" "антисловом" прошедшего года, говорится в пресс-релизе учебного заведения. "Термин "ремиграция" — иностранное... ПРАЙМ, 15.01.2024
медиа, общество , бизнес, новости, в мире, германия, миграция, слово
https://cdnn.1prime.ru/images/84071/02/840710219.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84071/02/840710219.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84071/02/840710218.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84071/02/840710218.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84071/02/840710206.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84071/02/840710206.jpg
https://1prime.ru/society/20231208/842508266.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Марбургский университет имени Филиппа признал слово "ремиграция" "антисловом" прошедшего года, говорится в пресс-релизе учебного заведения.
"Термин "ремиграция" — иностранное слово, происходящее от латинского глагола remigrare (мигрировать обратно, возвращаться). В Идентитарном движении (ультраправое движение — прим. ред.), в правых партиях и других правых экстремистских группах это слово стало эвфемизмом для требования принудительного изгнания и даже массовой депортации людей с миграционным прошлым", — сказано в пресс-релизе.
Второе место заняло слово Sozialklimbim, которое можно перевести как "социальная чепуха". Оно употребляется в политических дебатах в отношении социальных и детских пособий с целью описания их в качестве ненужного излишества.
На третьем месте оказалось слово Heizungs-Stasi, которое переводится как "социальные штази" и используется в отношении людей, которые поддерживают планы правительства по экономии энергии, ведущие к росту цен на отопление.