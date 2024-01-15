МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Растущее напряжение в Красном море и затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для мировой экономики, пишет The Guardian. ЕС направит военные корабли в Красное море для защиты торговых судов

В последнем отчете Всемирного банка отмечается, что ситуация вокруг Красного моря и на Ближнем Востоке представляет огромную опасность для мировой экономики.

"Эскалация конфликта может привести к росту цен на энергоресурсы, что будет иметь более серьёзные последствия для мировой экономической активности и инфляции", — считают в организации.

Продолжающиеся атаки на торговые суда в Красном море нарушили сети поставок и повысили риск инфляции. Поставки энергоносителей также под угрозой, отметили в Банке, что может привести к росту цен на топливо.

Маршруты следования торговых судов вынужденно меняются, что повышает стоимость провоза контейнера (в ноябре стоимость контейнера составляла 1500 долларов, в декабре стоимость выросла до 4000 долларов). По данным издания, в ноябре через Суэцкий канал проходило около 500 тысяч контейнеров, в декабре этот показатель снизился на 60% до 200 тысяч.

После ответа США и Великобритании Йемену на атаки по торговым судам в правительственных кругах Вашингтона и Лондона обеспокоены тем, что последние события в регионе могут перечеркнуть надежду на восстановление экономики стран.