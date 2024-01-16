МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Атаки йеменских хуситов могут спровоцировать ускорение инфляции и увеличение стоимости энергии в Европе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони. Хуситы атаковали эсминец ВМС США в Красном море

"Мы знаем, что этот год начался с замедленного роста, хороших новостей на рынке труда, но растущей обеспокоенности по поводу рисков, причиненных геополитической напряженностью, в особенности тем, что происходит в Красном море", — отметил еврокомиссар.

Кроме того, Джентилони призвал внимательно отслеживать ситуацию. По его словам, на текущий момент последствия атак могут быть незаметны, но влияние конфликта между США и Великобританией и хуситами может "материализоваться в ближайшие недели".

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ Ансар Аллах.

Позднее в тот же день США ввели санкции против китайской компании Cielo Maritime Ltd и Global Tech Marine Services Inc из ОАЭ, а также судов Mehle, Sincere 02, Molecule и Fortune Galaxy,которые были "задействованных в экспорте иранских сырьевых товаров в интересах правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).