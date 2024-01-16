МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Некоторых союзников США беспокоит вероятная победа Дональда Трампа на выборах в этом году, многие из них "боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственные источники в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Байден назвал Трампа "явным фаворитом" со стороны оппозиции

"Многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа "Америка превыше всего" и угрозами выйти из НАТО, не говоря уже о его протекционистской торговой политике. По словам одного высокопоставленного дипломата, на саммитах Европейского союза некоторые лидеры боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", — сообщается в статье издания.

Согласно материалу, во всем мире государства "деликатно, но в срочном порядке" готовятся к потенциальному возвращению Трампа в Белый дом.

Ранее нынешний президент США Джо Байден, комментируя победу Трампа в президентской гонке в штате Айова, упомянул, что экс-президент является "явным фаворитом" со стороны оппозиции.

Президентские выборы в США состоятся в 2024 году. Дональд Трамп стал президентом по результатом выборов 2016 года, обойдя кандидата Хиллари Клинтон.