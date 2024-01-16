БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Евросоюз на фоне бурного развития экономик других регионов мира не должен превратиться в "экономический музей", заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в своей речи перед депутатами Европарламента. На форуме в Давосе заявили о "мягкой посадке" экономик ЕС и США

"Одна из важнейших задач на будущее — сохранить европейскую экономику сильной и динамичной. Европа не может превратиться в экономический музей. Если мы хотим оставаться инновационным, творческим, богатым капиталом континентом с сильным производством, то нам придется переключиться на более высокую скорость", — сказал де Кроо, представляя планы Бельгии на председательство в Совете ЕС в первой половине 2024 года.

Он отметил, что современная Европа по-прежнему сильна в инновациях, но уровень реализации этих инноваций в ЕС остается слабым. "Нашим молодым предпринимателям сегодня трудно вывести свои идеи на рынок. Им трудно найти рисковый и венчурный капитал, чтобы развивать свой бизнес и завоевывать новые рынки", — сказал бельгийский премьер.

По его словам, европейцы должны помочь предпринимателям пройти путь от "разработано в Европе" до "сделано в Европе". Поэтому капитал должен не только концентрироваться в нескольких крупных европейский городах, но и быть доступным для предпринимателей во всех уголках Европы, отметил премьер. "В связи с этим бельгийское председательство обратилось к бывшему итальянскому премьер-министру Энрико Летта с просьбой подготовить доклад о том, как придать новый импульс единому европейскому рынку", — сказал де Кроо.

Премьер Бельгии добавил, что ЕС нуждается в сильном импульсе для того, чтобы сохранить свою промышленность. "Наряду с "зеленой сделкой", нам необходима "промышленная сделка", — подчеркнул бельгийский премьер.

Он также отметил, что США и Китай активно поддерживают свои компании в вопросе реализации климатических целей, в том время, как ЕС "слишком часто хватается за кнут" и оставляет "слишком мало пространства для инноваций и творчества" европейский компаний.