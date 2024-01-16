МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. России не стоит принимать во внимание возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, свои проблемы ей нужно решать самостоятельно, а демократы в США просто разыгрывают перед избирателями "карту страха", поделился мнением российский бизнесмен Олег Дерипаска. Bloomberg: союзники США испугались возможного возвращения Трампа

"Демократическая партия разыгрывает свою главную карту, карту страха. Раньше была "красная угроза", теперь Трамп, который все ближе к выборам и сегодня одержал свою первую победу в штате Айова. Кстати, у нас многие, как дети — Нового года, ждут прихода Трампа, напрасно, очень напрасно, очень-очень напрасно. Свои проблемы, к сожалению, нам придется решать самим, и зря мы их пытаемся отложить еще на год", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Мнение предпринимателя схоже с тем, которого придерживается глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Ранее министр иностранных дел интервью рассказал РИА Новости, что России все равно, кто станет новым президентом США.

Издание Bloomberg писало, что многих союзников США беспокоит вероятная победа Дональда Трампа на выборах в этом году, они "боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет".