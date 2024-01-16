САНА, 16 янв — ПРАЙМ. ВВС Соединенных Штатов и Великобритании нанесли ряд авиаударов по провинции Йемена Эль-Байда по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы), которое поддерживает Иран, рассказал агентству РИА Новости источник в местных органах власти провинции. Хуситы не исключили возможность нападения Израиля на Йемен

"США и Великобритания нанесли удары во вторник по казармам в провинции Эль-Байда к юго-востоку от столицы Йемена Саны. Американские и британские самолеты бомбили объекты группировки "Ансар Алла" в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа", — следует из сообщения источника.

В ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, а также Ходейде, Таизе и Сааде. Согласно заявлению представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Согласно данным посольства России в Йемене, информация о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не поступала.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что удары по Йемену являются вооруженной агрессией группы стран против другого государства, а также злоупотреблением резолюции СБ ООН, принятой для защиты судоходства на Красном море. Его слова поддержал китайский коллега Чжан Цзюнь.