2024-01-16T17:23:30+03:00
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Генсек НАТО признал "активное наступление" России на Украине
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Россия "активно наступает по многим направлениям" на Украине и не стоит недооценивать ее, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в... ПРАЙМ, 16.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Россия "активно наступает по многим направлениям" на Украине и не стоит недооценивать ее, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись… Мы никогда не должны недооценивать Россию", — сказал он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что НАТО сохраняет "региональный характер и продолжит оставаться таковым", добавив, что это не альянс движется на Азию, а "Китай приближается к Африке, Арктике в вопросах контроля над критической инфраструктурой