МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Финские власти не планируют открывать границу с Россией в феврале, из-за отсутствия долгосрочного решения, сообщает во вторник газета Ilta-Sanonat со ссылкой на источники в правительстве. В Финляндии ради экономии закроют школы с обучением на русском языке

На прошлой неделе Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля.

"Правительство еще не решило, прекратит ли Финляндия рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих восточную границу… Постоянного или долгосрочного решения проблемы на границе еще нет, и правительство не уверено, что оно может быть найдено", — сказано в материале.

Как сообщает газета, при принятии подобного решения будет необходимо пересмотрение международных конвенций по правам человека, гарантирующих право на убежище.

Издание со ссылкой на источник отмечает, что Финляндии не требуется закон, позволяющий закрыть границу "навечно", достаточно продлевать решение раз в месяц, "главное, чтобы границу не пришлось открывать даже на день или два".Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России на фоне возросшего потока мигрантов на границе. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все пункты пропуска на границе, 14 декабря движение было возобновлено через два пункта Ваалимаа и Ниирала, однако в тот же день власти вновь закрыли границу. Срок закрытия границы определен с 15 декабря по 14 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что в настоящее время власти Финляндии стали придерживаться "русофобской позиции".