МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. США пообещали Зеленскому продолжать поддерживать Украину

Традиционно Китай отказался от участия в этом мероприятии, а многие другие страны мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей, говорится в сообщении МИД.

Она отметила, что разногласия между представленными на форуме странами углубились, несмотря на увеличение их числа, усилий Украины и Запада не хватило "ни для расширения антироссийского лагеря, ни принятия единого итогового документа".

"Даже коммюнике председателей — Украины и Швейцарии — содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников", — отметила она.

В мире растет понимание, что на основе "формулы Зеленского" с требованиями, оторванным от реальности, нельзя добиться устойчивого мира