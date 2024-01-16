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Захарова оценила итоги встречи по Украине в Давосе
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В мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны, заявила официальный представитель МИД... ПРАЙМ, 16.01.2024
общество , новости, в мире, мир, давосский форум, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Традиционно Китай отказался от участия в этом мероприятии, а многие другие страны мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей, говорится в сообщении МИД.
Она отметила, что разногласия между представленными на форуме странами углубились, несмотря на увеличение их числа, усилий Украины и Запада не хватило "ни для расширения антироссийского лагеря, ни принятия единого итогового документа".
"Даже коммюнике председателей — Украины и Швейцарии — содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников", — отметила она.
В мире растет понимание, что на основе "формулы Зеленского" с требованиями, оторванным от реальности, нельзя добиться устойчивого мира