2024-01-16T23:37:27+03:00
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Германия выделит Украине новый пакет военной помощи в 2024 году
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Германия в 2024 году выделит новый пакет военной помощи Украине, говорится в заявлении правительства ФРГ. "В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, германия, украина, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Германия в 2024 году выделит новый пакет военной помощи Украине, говорится в заявлении правительства ФРГ.
"В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро", — говорится в сообщении.
Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, о чем сообщила пресс-служба правительства Германии. Стороны обсудили продолжение помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, лидеры согласились на необходимости продолжать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украины.
По объемам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции США занимают первое место, а Германия — второе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что США продолжат оказывать помощь Украине.