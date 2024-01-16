МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Германия в 2024 году выделит новый пакет военной помощи Украине, говорится в заявлении правительства ФРГ. США пообещали Зеленскому продолжать поддерживать Украину

"В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, о чем сообщила пресс-служба правительства Германии. Стороны обсудили продолжение помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, лидеры согласились на необходимости продолжать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украины.

По объемам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции США занимают первое место, а Германия — второе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что США продолжат оказывать помощь Украине.