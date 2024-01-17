РИМ, 17 янв — ПРАЙМ. Организованный Брюсселем аудит поставленного Украине вооружения может быть направлен на оказание давления на сопротивляющиеся поставкам страны и выяснение имеющихся у каждой столицы запасов, рассказал агентству РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Брюссель начал аудит переданного Киеву вооружения, пишет СМИ

"Результаты аудита могут быть направлены на оказание давления на сопротивляющиеся страны, такие как Венгрия и Словакия. Более того, скорее всего, таким образом на европейском уровне станет известно не только о фактических поставках, но и о типе вооружений. Это также стало бы косвенным способом получить информацию о наличии оружия в отдельных странах-членах ЕС", — отметил эксперт.

Грациани добавил, что проведение подобных проверок стоит рассматривать в контексте европейского экономического кризиса и предстоящих выборов в Европарламент, где могут утвердиться евроскептические партии, склонные пересмотреть вопрос об отправке оружия.

Кроме того, результаты аудита могут быть направлены против Венгрии и Словакии, которые зачастую сопротивляются решениям ЕС.

Ранее издание Financial Times сообщало, что инициатором проведения аудита стал канцлер Германии Олаф Шольц, который потребовал проверить и сравнить объемы поставок вооружений Киеву. Ранее Шольц заявил о необходимости увеличения расходов на военную помощь Украине, так как объем поставок оружия на Украину, запланированный большинством стран-членов ЕС, был слишком мал.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве российского государства заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.