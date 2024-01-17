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ЕС опроверг информацию об аудите поставок Украине оружия
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Внешнеполитическая служба Евросоюза не проводит аудит поставок вооружений Киеву, ответственность за поставки возложена на страны-члены объединения, сообщил агентству РИА Новости... ПРАЙМ, 17.01.2024
общество , новости, в мире, ес, украина, аудит, вооружение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Внешнеполитическая служба Евросоюза не проводит аудит поставок вооружений Киеву, ответственность за поставки возложена на страны-члены объединения, сообщил агентству РИА Новости представитель Евросоюза.
Газета Financial Times ранее писала, сославшись на осведомленных дипломатов, что Брюссель проведет аудит предоставленного Украине оружия, чтобы облегчить дискуссии по дальнейшей помощи.
"Европейская внешнеполитическая служба не проводит никакого аудита вооружений, поставленных государствами-членами… Государства-члены несут ответственность за поставку военной техники", — следует из сообщения собеседника агентства", — следует из сообщения источника.
Тем не менее, Евросоюз представит к неформальному министерскому заседанию Совета ЕС по обороне 30-31 января анализ европейской помощи Украине для облегчения дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, добавил он.