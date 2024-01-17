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Россия нападет на НАТО? У Европы в запасе не более пяти лет
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Эстонский премьер Кая Каллас считает, что НАТО должна принять стратегию сдерживания по принципу холодной войны в отношении Москвы. Она полагает, что до момента, когда военная мощь... ПРАЙМ, 17.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Эстонский премьер Кая Каллас считает, что НАТО должна принять стратегию сдерживания по принципу холодной войны в отношении Москвы. Она полагает, что до момента, когда военная мощь России станет всерьез угрожать Европе — не более пяти лет, пишет Wirtualna Polska.
В интервью британской The Times Каллас, сославшись на данные разведки страны, заявила, что это может произойти на горизонте трех-пяти лет. Тогда российский военный потенциал станет представлять серьезную угрозу восточному флангу альянса, включая Эстонию. Именно ее Москва считает наиболее уязвимой частью альянса и самым вероятным местом потенциального нападения, добавила она.
По ее словам, в настоящее время Россия всеми способами стремится накопить ресурсы и силы, и многое в этой ситуации зависит от евроатлантического единства, которое слабеет. Прежде всего, в отношении Украины — ее поддержка и в целом эффект сдерживания НАТО под угрозой из-за возможного возвращение на пост президента США Дональда Трампа.
Для сдерживания России в долгосрочной перспективе в стиле холодной войны странам Запада понадобится ежегодно тратить минимум 2,5 процента ВВП на оборону, указала Каллас.
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